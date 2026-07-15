Informations pratiques

La Bégude-de-Mazenc

Arsilda, Reine du Ponto / Par Mirandolina et compagnie

Parc du château La Bégude de Mazenc La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Un spectacle porté par trois comédiens dell’Arte qui tentent de sauver le spectacle, en improvisant tant bien que mal une pièce qu’ils n’ont jamais joué. Masques, chansons, improvisations! Venez découvrir cette adaptation de l’opéra de Vivaldi!

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Parc du château La Bégude de Mazenc La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com

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English :

A show featuring three commedia dell’arte actors who try to save the performance by improvising, as best they can, a play they’ve never performed before. Masks, songs, and improvisations! Come discover this adaptation of Vivaldi’s opera!

L’événement Arsilda, Reine du Ponto / Par Mirandolina et compagnie La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux