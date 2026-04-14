Art au jardin : visite libre du jardin partagé L’Escarfeuille, Jardin partagé l’escarfeuille, Lion-sur-Mer

Art au jardin : visite libre du jardin partagé L’Escarfeuille Dimanche 7 juin, 11h00 Jardin partagé l’escarfeuille Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Depuis 2015, les « Rendez-vous aux jardins » célèbrent toute la richesse et la diversité des jardins lionnais.

Cette année encore, l’association Lion Environnement organise cette manifestation. Six jardins privés ainsi que l’Escarfeuille, jardin partagé de l’Association, seront ouverts au public de 11h à 18h et accueilleront des photographes, peintres, sculpteurs, céramistes… ainsi que des concerts.

Jardin partagé l’escarfeuille 1 rue du Douet, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie 06 09 37 06 04 https://lion-environnement.org Parkings et fléchage assurés.

Depuis 2015, les « Rendez-vous aux jardins » célèbrent toute la richesse et la diversité des jardins lionnais.

©P.Renault