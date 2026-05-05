Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces, Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime, Lion-sur-Mer
Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces, Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime, Lion-sur-Mer mercredi 27 mai 2026.
Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces 27 mai – 12 septembre Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00
A marée basse, la plage de Lion-sur-Mer au niveau des Falaises des Confessionnaux recèle d’une multitude de fossiles du Jurassique mais aussi de coquillages actuels. Ces animaux, malgré les 167 Millions d’années qui les séparent, présentent à la fois des similitudes et des différences. Comment cela est possible ? Et pourquoi ? Cette animation pour le jeune public propose une étude ludique de fossiles et de coquillages par les enfants. Yohann Poprawski, géologue, en s’appuyant sur les différents spécimens découverts, propose de nommer les grandes familles d’êtres vivants, d’observer leurs différences et leurs similitudes pour arriver à une classification du vivant, illustrant les principes de l’évolution des espèces.
(1-4km/2h30) – Niveau 1
Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime Extrémité Ouest de la digue LION-SUR-MER Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie
A marée basse, la plage de Lion-sur-Mer au niveau des Falaises des Confessionnaux recèle d’une multitude de fossiles du Jurassique mais aussi de coquillages actuels. Ces animaux, malgré les 167 Mi…
À voir aussi à Lion-sur-Mer (Calvados)
- Exposition d’aquarelles Eloa Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer 15 mai 2026
- Week end d’écriture sur la Côte de Nacre Les Briques Lion-sur-Mer 22 mai 2026
- Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces Extrémité Ouest de la digue Lion-sur-Mer 27 mai 2026
- Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces, Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime, Lion-sur-Mer 27 mai 2026
- Trio Malaga et lumières de la Côte de Nacre sur grand écran à l’église de Lion sur mer Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer 30 mai 2026