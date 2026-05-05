Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces, Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime, Lion-sur-Mer

Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces 27 mai – 12 septembre Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

A marée basse, la plage de Lion-sur-Mer au niveau des Falaises des Confessionnaux recèle d’une multitude de fossiles du Jurassique mais aussi de coquillages actuels. Ces animaux, malgré les 167 Millions d’années qui les séparent, présentent à la fois des similitudes et des différences. Comment cela est possible ? Et pourquoi ? Cette animation pour le jeune public propose une étude ludique de fossiles et de coquillages par les enfants. Yohann Poprawski, géologue, en s’appuyant sur les différents spécimens découverts, propose de nommer les grandes familles d’êtres vivants, d’observer leurs différences et leurs similitudes pour arriver à une classification du vivant, illustrant les principes de l’évolution des espèces.

(1-4km/2h30) – Niveau 1

Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime Extrémité Ouest de la digue LION-SUR-MER Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie

A marée basse, la plage de Lion-sur-Mer au niveau des Falaises des Confessionnaux recèle d’une multitude de fossiles du Jurassique mais aussi de coquillages actuels. Ces animaux, malgré les 167 Mi…