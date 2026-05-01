Les cinq éléments et Lumières de la Côte de Nacre à l’église de Lion Lion-sur-Mer
Les cinq éléments et Lumières de la Côte de Nacre à l’église de Lion Lion-sur-Mer samedi 30 mai 2026.
Lion-sur-Mer
Les cinq éléments et Lumières de la Côte de Nacre à l’église de Lion
Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Concert immersif du Trio Malaga à l’église de Lion-sur-Mer musique lyrique, danse, vidéos et lumières autour des quatre éléments, de Purcell à Poulenc.
Pour l’événement Pierres en Lumières , l’association pour la sauvegarde de l’église de Lion-sur-Mer convie le Trio Malaga. Composé de deux chanteuses, Marion Jaussaud (mezzo-soprano) et Laure Dagorn (soprano), l’ensemble interprétera un programme lyrique varié et envoûtant, mêlant duos et soli, accompagnés au piano par Fanny Le Roy.
Inspiré des quatre éléments, le programme du concert réunira des œuvres allant de l’époque baroque jusqu’au XXᵉ siècle, avec des compositions de Purcell, Fauré, Poulenc, Delibes et bien d’autres.
Pour dialoguer avec la force évocatrice du thème choisi — l’air, le feu, la terre et l’eau — des vidéos et des images de la Côte de Nacre seront projetées sur grand écran. Dans ce théâtre naturel évoluera Valérie Glo, danseuse et chorégraphe, apportant à l’événement une dimension immersive portée par les lumières de la Côte de Nacre.
Un rendez-vous original et accessible à tous, à ne pas manquer !
Les bénévoles de l’association accueilleront le public dès 20 h 30 et l’inviteront à découvrir librement l’église de Lion-sur-Mer avant le concert. .
Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 16 07 79 54 valmarion75@gmail.com
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English : Les cinq éléments et Lumières de la Côte de Nacre à l’église de Lion
Immersive concert by Trio Malaga in the church at Lion-sur-Mer: lyrical music, dance, videos and lighting based on the four elements, from Purcell to Poulenc.
L’événement Les cinq éléments et Lumières de la Côte de Nacre à l’église de Lion Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Caen la Mer
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