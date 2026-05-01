Exposition de Gerard Rigolet Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer
Exposition de Gerard Rigolet Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer vendredi 29 mai 2026.
Lion-sur-Mer
Exposition de Gerard Rigolet
Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 11:00:00
fin : 2026-06-04 18:30:00
Date(s) :
2026-05-29
AGLAE, Les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais, présentent à Lion-sur-Mer une exposition des peintures de Gérard Rigolet.
AGLAE, Les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais, présentent à Lion-sur-Mer une exposition des peintures de Gérard Rigolet. .
Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com
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English : Exposition de Gerard Rigolet
AGLAE, Les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais, present an exhibition of Gérard Rigolet’s paintings in Lion-sur-Mer.
L’événement Exposition de Gerard Rigolet Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer
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