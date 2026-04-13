Trio Malaga et lumières de la Côte de Nacre sur grand écran à l’église de Lion sur mer, Eglise, Lion-sur-Mer
Trio Malaga et lumières de la Côte de Nacre sur grand écran à l’église de Lion sur mer, Eglise, Lion-sur-Mer samedi 30 mai 2026.
Trio Malaga et lumières de la Côte de Nacre sur grand écran à l’église de Lion sur mer Samedi 30 mai, 20h30 Eglise Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00
Vivez une expérience inédite, immersive et poétique autour des quatre éléments : l’air, le feu, la terre et l’eau, mêlant musique, voix et paysages projetés sur grand écran.
Les œuvres de Fauré, Purcell, Massenet, Bizet, Poulenc, Delibes…, interprétées par Marion Jaussaud (mezzo soprano), Laure Dagorn (soprano) et accompagnées de Gaëlle Delente au piano, se mêleront à la douceur des paysages capturés par J.M Barbier sur la plage de Lion, les falaises ou la plaine de Caen, théâtre naturel où évolue la danseuse et chorégraphe Valérie Glo.
Accueil du public par les bénévoles dès 20h30
Concert 21h
Eglise EglisePas de descriptionLION-SUR-MER Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie
Pas de description
À voir aussi à Lion-sur-Mer (Calvados)
- Les villas balnéaires Lion-sur-Mer Calvados 1 mai 2026
- Le patrimoine de Lion-sur-Mer | RDV Découverte Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer 5 mai 2026
- Week end d’écriture sur la Côte de Nacre Les Briques Lion-sur-Mer 22 mai 2026
- Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces Extrémité Ouest de la digue Lion-sur-Mer 27 mai 2026
- Trio Malaga et lumières de la Côte de Nacre sur grand écran à l’église de Lion sur mer Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer 30 mai 2026