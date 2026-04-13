Trio Malaga et lumières de la Côte de Nacre sur grand écran à l’église de Lion sur mer, Eglise, Lion-sur-Mer

Trio Malaga et lumières de la Côte de Nacre sur grand écran à l’église de Lion sur mer Samedi 30 mai, 20h30 Eglise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Vivez une expérience inédite, immersive et poétique autour des quatre éléments : l’air, le feu, la terre et l’eau, mêlant musique, voix et paysages projetés sur grand écran.

Les œuvres de Fauré, Purcell, Massenet, Bizet, Poulenc, Delibes…, interprétées par Marion Jaussaud (mezzo soprano), Laure Dagorn (soprano) et accompagnées de Gaëlle Delente au piano, se mêleront à la douceur des paysages capturés par J.M Barbier sur la plage de Lion, les falaises ou la plaine de Caen, théâtre naturel où évolue la danseuse et chorégraphe Valérie Glo.

Accueil du public par les bénévoles dès 20h30

Concert 21h

Eglise EglisePas de descriptionLION-SUR-MER Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie

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