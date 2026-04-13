Art au jardin : visite libre du jardin Zéphyr, Jardin Zéphyr, Lion-sur-Mer
Art au jardin : visite libre du jardin Zéphyr, Jardin Zéphyr, Lion-sur-Mer dimanche 7 juin 2026.
Art au jardin : visite libre du jardin Zéphyr Dimanche 7 juin, 11h00 Jardin Zéphyr Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Depuis 2015, les « Rendez-vous aux jardins » célèbrent toute la richesse et la diversité des jardins lionnais.
Cette année encore, l’association Lion Environnement organise cette manifestation. Six jardins privés ainsi que l’Escarfeuille, jardin partagé de l’Association, seront ouverts au public de 11h à 18h et accueilleront des photographes, peintres, sculpteurs, céramistes… ainsi que des concerts.
Jardin Zéphyr Boulevard maritime, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie 06 89 31 38 40 https://lion-environnement.org/
Depuis 2015, les « Rendez-vous aux jardins » célèbrent toute la richesse et la diversité des jardins lionnais.
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