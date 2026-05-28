AGENDA · Clermont-Ferrand
Art Déco du quartier Delille-Gare, Place Delille, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Place Delille · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Art Déco du quartier Delille-Gare 19 et 20 septembre Place Delille Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Déambulation commentée de la place Delille à l’hôtel de Bourgogne.
Départ devant l’hôtel Vialatte.
Place Delille 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]
Déambulation commentée de la place Delille à l’hôtel de Bourgogne.
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