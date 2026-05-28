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Art Déco du quartier Delille-Gare, Place Delille, Clermont-Ferrand

samedi 19 septembre 2026 · Place Delille · Clermont-Ferrand

Art Déco du quartier Delille-Gare, Place Delille, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Delille
Adresse
63000 Clermont-Ferrand
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme

Art Déco du quartier Delille-Gare 19 et 20 septembre Place Delille Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Déambulation commentée de la place Delille à l’hôtel de Bourgogne.
Départ devant l’hôtel Vialatte.

Place Delille 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]
Déambulation commentée de la place Delille à l’hôtel de Bourgogne.

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