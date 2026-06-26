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art du fil La Chapelle-aux-Bois

art du fil La Chapelle-aux-Bois mardi 29 septembre 2026.

Adresse
1 route de Gremifontaine
Ville
88240 La Chapelle-aux-Bois
Département
Vosges
Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 Gratuit

La Chapelle-aux-Bois

art du fil

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-09-29 14:00:00

Date(s) :
2026-09-29

Laissez-vous surprendre au fil des aiguilles et du tissu !
Public adulte • Sur inscriptionAdultes
0  .

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 67 53 83 

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Let yourself be surprised by the magic of needles and fabric!
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L’événement art du fil La Chapelle-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

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