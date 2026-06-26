art du fil La Chapelle-aux-Bois mardi 29 septembre 2026.

La Chapelle-aux-Bois

art du fil

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-29 14:00:00

fin : 2026-09-29 14:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Laissez-vous surprendre au fil des aiguilles et du tissu !

Public adulte • Sur inscriptionAdultes

0 .

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 67 53 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be surprised by the magic of needles and fabric!

For adults only? Registration required

L’événement art du fil La Chapelle-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION