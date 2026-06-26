art du fil La Chapelle-aux-Bois
art du fil La Chapelle-aux-Bois mardi 29 septembre 2026.
La Chapelle-aux-Bois
art du fil
1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-09-29 14:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Laissez-vous surprendre au fil des aiguilles et du tissu !
Public adulte • Sur inscriptionAdultes
0 .
1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 67 53 83
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English :
Let yourself be surprised by the magic of needles and fabric!
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L’événement art du fil La Chapelle-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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