UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mario Kart© Live La Chapelle-aux-Bois

Mario Kart© Live La Chapelle-aux-Bois samedi 26 septembre 2026.

Adresse
1 route de Gremifontaine
Ville
88240 La Chapelle-aux-Bois
Département
Vosges
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 Gratuit

La Chapelle-aux-Bois

Mario Kart© Live

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 10:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez construire un véritable circuit et affronter les autres joueurs dans des courses endiablées !
À partir de 7 ans • Entrée libreEnfants
0  .

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 67 53 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come build a real racetrack and compete against other players in wild races!
Ages 7 and up? Free admission

L’événement Mario Kart© Live La Chapelle-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

À voir aussi à La Chapelle-aux-Bois (Vosges)