Mario Kart© Live La Chapelle-aux-Bois
Mario Kart© Live La Chapelle-aux-Bois samedi 26 septembre 2026.
La Chapelle-aux-Bois
Mario Kart© Live
1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 10:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez construire un véritable circuit et affronter les autres joueurs dans des courses endiablées !
À partir de 7 ans • Entrée libreEnfants
0 .
1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 67 53 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come build a real racetrack and compete against other players in wild races!
Ages 7 and up? Free admission
L’événement Mario Kart© Live La Chapelle-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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