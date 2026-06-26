La Chapelle-aux-Bois

Mario Kart© Live

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 10:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez construire un véritable circuit et affronter les autres joueurs dans des courses endiablées !

À partir de 7 ans • Entrée libreEnfants

0 .

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 67 53 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come build a real racetrack and compete against other players in wild races!

Ages 7 and up? Free admission

L’événement Mario Kart© Live La Chapelle-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION