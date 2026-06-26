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Malle aux histoires La Chapelle-aux-Bois

Malle aux histoires La Chapelle-aux-Bois mercredi 16 septembre 2026.

Adresse
1 route de Gremifontaine
Ville
88240 La Chapelle-aux-Bois
Département
Vosges
Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif
0 Gratuit

La Chapelle-aux-Bois

Malle aux histoires

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Venez écouter les merveilleuses histoires des bibliothécaires !
À partir de 3 ans • Entrée libreEnfants
0  .

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 67 53 83 

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English :

Come %E9listen to the librarians’ wonderful stories!
%C0 Ages 3 and up ? Free admission

L’événement Malle aux histoires La Chapelle-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

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