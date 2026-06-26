Malle aux histoires La Chapelle-aux-Bois mercredi 16 septembre 2026.

La Chapelle-aux-Bois

Malle aux histoires

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 16:30:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez écouter les merveilleuses histoires des bibliothécaires !

À partir de 3 ans • Entrée libreEnfants

0 .

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 67 53 83

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English :

Come %E9listen to the librarians’ wonderful stories!

%C0 Ages 3 and up ? Free admission

L’événement Malle aux histoires La Chapelle-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION