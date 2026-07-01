Informations pratiques

Les Fourgs

Art en Chapelles Claire Hannicq

Chapelle du Tourillot Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-21

Organisé par l’association Art en Chapelle.

Quand l’Art contemporain dialogue avec les sites religieux du Haut-Doubs.

Claire Hannicq est artiste visuelle, coordinatrice de l’Atelier Faires dans les Vosges. Elle est diplômée de la HEAR Strasbourg et de l’ESAL-Épinal.

Sa pratique oscille entre sculpture et image. Elle travaille les matières bois, verre et métal pour évoquer des notions propres à l’immatériel flux des pensées, relations, sentiments.

Hannicq compte des expositions au Canada au centre d’art Optica à Montréal et à la Galerie Engramme à Québec, en Suisse à la Kunsthalle, au Salon Mondial et au Projektraum M54 de Bâle, en Allemagne à la Saarländisches Künstlerhaus et à la Moderne Galerie de Saarbrück ainsi qu’à la Kunsthaus L6 de Freiburg, en Estonie à l’EKA Gallery à Tallinn et à la Tartu Art House, en Suède à la Galerie Grafik i Väst de Göteborg. En France elle expose au MAC VAL, au FRAC Alsace et au FRAC Franche-Comté, à la Kunsthalle de Mulhouse, à la Synagogue de Delme, au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, au Musée de l’Image d’Épinal ainsi qu’au Musée de l’Imprimerie de Nantes et celui de Lyon. Claire Hannicq a participé à des résidences à la Fonderie Darling de Montréal, à la Grafik- werkstatt de Dresde, en Espagne, en Suède et en France. .

Chapelle du Tourillot Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com

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English : Art en Chapelles Claire Hannicq

L’événement Art en Chapelles Claire Hannicq Les Fourgs a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS