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AGENDA · Les Fourgs

Fête du sapin président Les Fourgs

vendredi 24 juillet 2026 · Les Fourgs

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Site du Sapin Président
Ville
25300 Les Fourgs
Département
Doubs
Tarif

Les Fourgs

Fête du sapin président

Site du Sapin Président Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 23:59:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-26

Vendredi Apéro-concert avec Castor et Pollux
Samedi Concerts et bal sous chapiteau avec Bysshe et Les Sapins Bleus. Dress code chantier de rigueur ! Sortez vos plus belles tenues de BTP pour l’occasion. Attention les casques de chantier sont strictement interdits !
Dimanche animations et jeux, soupe aux pois, buvette et restauration.
Feux d’artifice, tartiflette géante et bal gratuit pour clôturer ce week-end de travaux intensifs !   .

Site du Sapin Président Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cff.lesfourgs@gmail.com

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English : Fête du sapin président

L’événement Fête du sapin président Les Fourgs a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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