Informations pratiques

Les Fourgs

Fête du sapin président

Site du Sapin Président Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-26 23:59:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-26

Vendredi Apéro-concert avec Castor et Pollux

Samedi Concerts et bal sous chapiteau avec Bysshe et Les Sapins Bleus. Dress code chantier de rigueur ! Sortez vos plus belles tenues de BTP pour l’occasion. Attention les casques de chantier sont strictement interdits !

Dimanche animations et jeux, soupe aux pois, buvette et restauration.

Feux d’artifice, tartiflette géante et bal gratuit pour clôturer ce week-end de travaux intensifs ! .

Site du Sapin Président Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cff.lesfourgs@gmail.com

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English : Fête du sapin président

L’événement Fête du sapin président Les Fourgs a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS