Fête du sapin président Les Fourgs
vendredi 24 juillet 2026 · Les Fourgs
Informations pratiques
Les Fourgs
Fête du sapin président
Site du Sapin Président Les Fourgs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 23:59:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-26
Vendredi Apéro-concert avec Castor et Pollux
Samedi Concerts et bal sous chapiteau avec Bysshe et Les Sapins Bleus. Dress code chantier de rigueur ! Sortez vos plus belles tenues de BTP pour l’occasion. Attention les casques de chantier sont strictement interdits !
Dimanche animations et jeux, soupe aux pois, buvette et restauration.
Feux d’artifice, tartiflette géante et bal gratuit pour clôturer ce week-end de travaux intensifs ! .
Site du Sapin Président Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cff.lesfourgs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du sapin président
L’événement Fête du sapin président Les Fourgs a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Les Fourgs (Doubs)
- Haut-Doubs Bike festival Les Fourgs 8 août 2026
- Haut-Doubs Bike festival gravel Les Fourgs 8 août 2026
- Haut-Doubs Bike festival Sarrazine Les Fourgs 9 août 2026
- Fête de l’âne Les Fourgs 22 août 2026
- Concert nomade Art en Chapelles Les Fourgs 23 août 2026