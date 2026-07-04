Concert nomade Art en Chapelles Les Fourgs
dimanche 23 août 2026 · Les Fourgs
Informations pratiques
Les Fourgs
Concert nomade Art en Chapelles
en itinérance Les Fourgs Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23 19:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Organisé par l’association Art en Chapelle.
Concert nomade avec Florian
14h30 Chapelle des Fourgs
15h30 Chapelle Mijoux
16h30 Chapelle St Maurice / Jougne
17h30 Chapelle Entre les Fourgs / Jougne
18h30 Maison Commune / Le Touillon
Entrée gratuite .
en itinérance Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com
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English :
L’événement Concert nomade Art en Chapelles Les Fourgs a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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