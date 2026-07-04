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AGENDA · Les Fourgs

Concert nomade Art en Chapelles Les Fourgs

dimanche 23 août 2026 · Les Fourgs

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
en itinérance
Ville
25300 Les Fourgs
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Les Fourgs

Concert nomade Art en Chapelles

en itinérance Les Fourgs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23 19:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Organisé par l’association Art en Chapelle.
Concert nomade avec Florian
14h30 Chapelle des Fourgs
15h30 Chapelle Mijoux
16h30 Chapelle St Maurice / Jougne
17h30 Chapelle Entre les Fourgs / Jougne
18h30 Maison Commune / Le Touillon
Entrée gratuite   .

en itinérance Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@artenchapelles.com

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English :

L’événement Concert nomade Art en Chapelles Les Fourgs a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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