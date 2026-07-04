Informations pratiques

Les Fourgs

Concert nomade Art en Chapelles

en itinérance Les Fourgs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:30:00

fin : 2026-08-23 19:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Organisé par l’association Art en Chapelle.

Concert nomade avec Florian

14h30 Chapelle des Fourgs

15h30 Chapelle Mijoux

16h30 Chapelle St Maurice / Jougne

17h30 Chapelle Entre les Fourgs / Jougne

18h30 Maison Commune / Le Touillon

Entrée gratuite .

en itinérance Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com

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English :

L’événement Concert nomade Art en Chapelles Les Fourgs a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS