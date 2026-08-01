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AGENDA · Les Fourgs

Exposition itinérante Les forêts d’altitude, des forêts de liens Salle de convivialité Les Fourgs

vendredi 21 août 2026 · Salle de convivialité · Les Fourgs

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle de convivialité
Adresse
12 Grande Rue
Ville
25300 Les Fourgs
Département
Doubs
Tarif

Les Fourgs

Exposition itinérante Les forêts d’altitude, des forêts de liens

Salle de convivialité 12 Grande Rue Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :
2026-08-21

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Salle de convivialité 12 Grande Rue Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 44 69 19  contact@groupe-tetra-jura.org

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English : Exposition itinérante Les forêts d’altitude, des forêts de liens

L’événement Exposition itinérante Les forêts d’altitude, des forêts de liens Les Fourgs a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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