Les Fourgs

Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande

Parking de laCoupe Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Organisée par le Festival des Terroirs sans Frontières.

Boucle de 11km à cheval sur le frontière et animations.

5 étapes repas.

Départs entre 9h et 11h.

Inscriptions dans les bureaux de l’Office de Tourisme. .

Parking de laCoupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 44 91 lesfourgs@destination-hautdoubs.com

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English : Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande

L’événement Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande Les Fourgs a été mis à jour le 2026-04-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS