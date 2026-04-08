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Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande Les Fourgs

Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande Les Fourgs dimanche 30 août 2026.

Adresse : Parking de laCoupe

Ville : 25300 Les Fourgs

Département : Doubs

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Les Fourgs

Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande

Parking de laCoupe Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Organisée par le Festival des Terroirs sans Frontières.
Boucle de 11km à cheval sur le frontière et animations.
5 étapes repas.
Départs entre 9h et 11h.
Inscriptions dans les bureaux de l’Office de Tourisme.   .

Parking de laCoupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 44 91  lesfourgs@destination-hautdoubs.com

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English : Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande

L’événement Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande Les Fourgs a été mis à jour le 2026-04-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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