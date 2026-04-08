Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande Les Fourgs
Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande Les Fourgs dimanche 30 août 2026.
Les Fourgs
Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande
Parking de laCoupe Les Fourgs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Organisée par le Festival des Terroirs sans Frontières.
Boucle de 11km à cheval sur le frontière et animations.
5 étapes repas.
Départs entre 9h et 11h.
Inscriptions dans les bureaux de l’Office de Tourisme. .
Parking de laCoupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 44 91 lesfourgs@destination-hautdoubs.com
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English : Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande
L’événement Festival des Terroirs sans Frontière Randonnée gourmande Les Fourgs a été mis à jour le 2026-04-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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