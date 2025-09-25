Fête de l’âne Les Fourgs

Fête de l’âne

Place de la Mairie Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Venez découvrir le travail avec nos 8 ânes et profiter d’une balade en leur compagnie !

Au programme

Samedi Soirée festive

Apéro Âne géant dans le village dès 18h (payant)

Raclette Party, à partager entre amis ou en famille

Concert Les 2 Autres & karaoké pour une ambiance de folie !

Dimanche

Marché local avec produits du terroir et artisanat

Balades à dos d’âne pour les enfants

Mini-ferme à découvrir en famille

Musique avec Houdini Jazz Band et animations tout au long de la journée

Buvette et barbecue sur place .

Place de la Mairie Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 37 55 45 contact@apachevasion.fr

