Fête de l’âne Les Fourgs
Fête de l’âne Les Fourgs samedi 22 août 2026.
Fête de l’âne
Place de la Mairie Les Fourgs Doubs
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
2026-08-22 2026-08-23
Venez découvrir le travail avec nos 8 ânes et profiter d’une balade en leur compagnie !
Au programme
Samedi Soirée festive
Apéro Âne géant dans le village dès 18h (payant)
Raclette Party, à partager entre amis ou en famille
Concert Les 2 Autres & karaoké pour une ambiance de folie !
Dimanche
Marché local avec produits du terroir et artisanat
Balades à dos d’âne pour les enfants
Mini-ferme à découvrir en famille
Musique avec Houdini Jazz Band et animations tout au long de la journée
Buvette et barbecue sur place .
Place de la Mairie Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 37 55 45 contact@apachevasion.fr
English : Fête de l’âne
