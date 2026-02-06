Haut-Doubs Bike festival Les Fourgs
Haut-Doubs Bike festival Les Fourgs samedi 8 août 2026.
La Coupe Les Fourgs Doubs
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
2026-08-08
Sur 2 jours marché du terroir et autour du gravel.
Samedi journée gravel (rando et course) + pumptrack challenge (soirée)
Concert le soir
Dimanche rando pédestre et VTT (Sarrazine)
Inscriptions en ligne. .
La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Haut-Doubs Bike festival
