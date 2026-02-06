Haut-Doubs Bike festival Les Fourgs

Haut-Doubs Bike festival

La Coupe Les Fourgs Doubs

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Sur 2 jours marché du terroir et autour du gravel.

Samedi journée gravel (rando et course) + pumptrack challenge (soirée)

Concert le soir

Dimanche rando pédestre et VTT (Sarrazine)

Inscriptions en ligne. .

La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Haut-Doubs Bike festival

