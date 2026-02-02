Haut-Doubs Bike festival gravel

La Coupe Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Journée spéciale gravel avec 3 épreuves

– 1 rando franco-suisse de 150km

– 1 course de 100km (championnat Bourgogne-Franche-Comté

– 1 rando de 50km.

Marché du terroir et autour du gravel.

En soirée pumptrack challenge et concert.

Inscriptions en ligne. .

La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Haut-Doubs Bike festival gravel

L’événement Haut-Doubs Bike festival gravel Les Fourgs a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS