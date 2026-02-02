Haut-Doubs Bike festival gravel Les Fourgs
Haut-Doubs Bike festival gravel Les Fourgs samedi 8 août 2026.
Haut-Doubs Bike festival gravel
La Coupe Les Fourgs Doubs
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Journée spéciale gravel avec 3 épreuves
– 1 rando franco-suisse de 150km
– 1 course de 100km (championnat Bourgogne-Franche-Comté
– 1 rando de 50km.
Marché du terroir et autour du gravel.
En soirée pumptrack challenge et concert.
Inscriptions en ligne. .
La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Haut-Doubs Bike festival gravel
