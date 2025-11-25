Fête de la Musique Les Fourgs
Fête de la Musique Les Fourgs dimanche 21 juin 2026.
Fête de la Musique
Préau de l’école Les Fourgs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
Au programme ambiance musicale dès 17h, suivie d’un concert des Woodboys à 21h. Et pour finir la soirée, profitez d’un set DJ jusqu’à 01h du matin.
Buvette et petite restauration sur place.
Événement sous chapiteau. .
Préau de l’école Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté confrerie.bourris@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Les Fourgs a été mis à jour le 2025-11-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS