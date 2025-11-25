Fête de la Musique Les Fourgs

Fête de la Musique

Préau de l’école Les Fourgs Doubs

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

2026-06-21

Au programme ambiance musicale dès 17h, suivie d’un concert des Woodboys à 21h. Et pour finir la soirée, profitez d’un set DJ jusqu’à 01h du matin.

Buvette et petite restauration sur place.

Événement sous chapiteau. .

Préau de l’école Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté confrerie.bourris@gmail.com

