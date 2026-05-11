Les Fourgs

Trail

La Coupe Les Fourgs Doubs

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:30:00

fin : 2026-09-06 15:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le compte à rebours est lancé…

Les inscriptions pour la toute première édition de notre trail sont ouvertes !

Ça se passe aux Fourgs, dans notre charmant village situé à deux pas de la frontière avec la Suisse.

Un parcours inédit, une ambiance brute, des paysages qui vont te couper le souffle — et peut-être aussi les jambes !

Que tu sois là pour performer, te dépasser ou simplement vibrer et prendre du bon temps, cette aventure est faite pour toi.

Un événement 3 épreuves !!!

Et bien évidemment des courses jeunes (nous n’avons pas oublié les plus petits).

Prêt(e) à faire partie des pionniers ?

Inscris-toi maintenant et viens écrire à nos côtés le début de cette nouvelle aventure. .

La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Trail

L’événement Trail Les Fourgs a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS