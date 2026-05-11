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Trail Les Fourgs

Trail Les Fourgs dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : La Coupe

Ville : 25300 Les Fourgs

Département : Doubs

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 10 10 26 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Les Fourgs

Trail

La Coupe Les Fourgs Doubs

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:30:00
fin : 2026-09-06 15:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Le compte à rebours est lancé…
Les inscriptions pour la toute première édition de notre trail sont ouvertes !
Ça se passe aux Fourgs, dans notre charmant village situé à deux pas de la frontière avec la Suisse.
Un parcours inédit, une ambiance brute, des paysages qui vont te couper le souffle — et peut-être aussi les jambes !
Que tu sois là pour performer, te dépasser ou simplement vibrer et prendre du bon temps, cette aventure est faite pour toi.
Un événement 3 épreuves !!!
Et bien évidemment des courses jeunes (nous n’avons pas oublié les plus petits).

Prêt(e) à faire partie des pionniers ?
Inscris-toi maintenant et viens écrire à nos côtés le début de cette nouvelle aventure.   .

La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Trail

L’événement Trail Les Fourgs a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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