Trail Les Fourgs
Trail Les Fourgs dimanche 6 septembre 2026.
Les Fourgs
Trail
La Coupe Les Fourgs Doubs
Tarif : 10 – 10 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:30:00
fin : 2026-09-06 15:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Le compte à rebours est lancé…
Les inscriptions pour la toute première édition de notre trail sont ouvertes !
Ça se passe aux Fourgs, dans notre charmant village situé à deux pas de la frontière avec la Suisse.
Un parcours inédit, une ambiance brute, des paysages qui vont te couper le souffle — et peut-être aussi les jambes !
Que tu sois là pour performer, te dépasser ou simplement vibrer et prendre du bon temps, cette aventure est faite pour toi.
Un événement 3 épreuves !!!
Et bien évidemment des courses jeunes (nous n’avons pas oublié les plus petits).
Prêt(e) à faire partie des pionniers ?
Inscris-toi maintenant et viens écrire à nos côtés le début de cette nouvelle aventure. .
La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Trail
L’événement Trail Les Fourgs a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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