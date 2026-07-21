Informations pratiques

Vaux-et-Chantegrue

Art en Chapelles Marina Zindy

église de la Nativité de Notre-Dame Vaux-et-Chantegrue Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-22

Art en chapelles ou quand les artistes contemporains dialoguent avec les sites religieux du Haut Doubs forestier.

Marina Zindy explore les relations entre l’humanité et le vivant à travers une diversité de médiums artistiques. Dans ses sculptures en céramique, Marina Zindy évoque l’empreinte de l’être humain sur la planète. Elle offre un refuge pour des boutures de corail, fragiles mais porteur d’espoir. Après avoir travaillé autour de ce projet intitulé Une bouteille à la mer, elle poursuit ses re- cherches et collabore avec différents musées et centres de recherches scientifiques.

Elle utilise des déchets plastiques pour créer des installations et une série photographique nommée Îlot d’incertitude. Elle met en lumière les défis environnementaux contemporains. En 2025, elle a été invitée à travailler avec l’équipe des géologues de l’ENS de Paris, notamment lors de la mission océanographique NODSSUM, qui a cartographié les fûts contenant des déchets radioactifs, jetés dans l’Atlantique. L’artiste a déposé ces sculptures à plus de 4000 mètres de profondeur. Son travail invite à une réflexion profonde sur notre relation avec la nature et notre impact sur celle-ci. .

église de la Nativité de Notre-Dame Vaux-et-Chantegrue 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 91 artenchapelles@gmail.com

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English : Art en Chapelles Marina Zindy

L’événement Art en Chapelles Marina Zindy Vaux-et-Chantegrue a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS