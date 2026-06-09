Rando apéro au crépuscule Vaux-et-Chantegrue
Rando apéro au crépuscule Vaux-et-Chantegrue mardi 11 août 2026.
Vaux-et-Chantegrue
Rando apéro au crépuscule
Parking sentier du berger des vaches Vaux-et-Chantegrue Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 21:00:00
Date(s) :
2026-08-11
A la tombée de la nuit, une petite randonnée entre fermes et pâturages, du hameau de Chantegrue à la Combe au Prince. Un moment convivial vous sera ensuite offert par la CFD avec un apéritif du terroir. Animé par Emmanuel Redoutey, accompagnateur moyenne Montagne et éducateur nature. .
Parking sentier du berger des vaches Vaux-et-Chantegrue 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com
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English : Rando apéro au crépuscule
L’événement Rando apéro au crépuscule Vaux-et-Chantegrue a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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