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Parcours Orientation Vaux-et-Chantegrue

Parcours Orientation Vaux-et-Chantegrue mardi 21 juillet 2026.

Ville : 25160 Vaux-et-Chantegrue

Département : Doubs

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Vaux-et-Chantegrue

Parcours Orientation

Vaux-et-Chantegrue Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Animation encadrée par David Raymond, éducateur sportif à la CFD.   .

Vaux-et-Chantegrue 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86  infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Parcours Orientation

L’événement Parcours Orientation Vaux-et-Chantegrue a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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