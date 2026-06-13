Parcours Orientation Vaux-et-Chantegrue
Parcours Orientation Vaux-et-Chantegrue mardi 21 juillet 2026.
Vaux-et-Chantegrue
Parcours Orientation
Vaux-et-Chantegrue Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Animation encadrée par David Raymond, éducateur sportif à la CFD. .
Vaux-et-Chantegrue 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Parcours Orientation
L’événement Parcours Orientation Vaux-et-Chantegrue a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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