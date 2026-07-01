Art en Chapelles Théophile PERIS Jougne

Informations pratiques

Jougne

Art en Chapelles Théophile PERIS

Chapelle St-Claude Jougne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-21

Organisé par l’association Art en Chapelle.

Quand l’Art contemporain dialogue avec les sites religieux du Haut-Doubs.

Né en 1997 à Agen. Vie et travaille entre Moncrabeau et Marseille.

…Suivre les cheminements de l’artiste, ses déplacements et ses digressions, parfois les détours ; s’accrocher comme les rapégons et se laisser porter pour germer ailleurs, ou suivre le chant d’un rossignol pour changer d’itinéraire, laissant la place aux imprévus mais aussi aux rencontres qu’on peut faire le long du chemin. D’ailleurs, c’est souvent grâce aux expériences furtives faites dans ces contextes inattendus que Théophile Peris rencontre des nouvelles techniques et savoir-faire. Autant de techniques comme autant de manières d’être au monde. Terre, os, chardons, cailloux, toisons, fer, bois, cornes, ready-made… Entre sculpture et objet fonctionnel, ses outils de travail aussi sont souvent fabriqués ou adaptés sur place, avec les moyens et les ressources offerts par l’environnement proche. Tout chez Théophile Peris est matière à sculpter, à assembler, à transformer. Carder, teinter, encore carder, piétiner la laine mouillée pendant des heures, assembler, ramasser, repartir et revenir, enrouler, recommencer. Voilà les actions qui se succèdent et se répètent comme une danse, dans une sorte de rituel. Sa pratique trouve sa source de ses observations transcrites en dessin dans ses carnets, faisant écho aux objets qu’il ramasse et accumule dans son sac ou qu’il organise méticuleusement sur des tables dans son atelier. Ce sont autant de bestiaires où prennent forme idées, motifs et créatures étranges. .

Chapelle St-Claude Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com

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English : Art en Chapelles Théophile PERIS

L’événement Art en Chapelles Théophile PERIS Jougne a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS