Art et nature Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre
Art et nature Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre mercredi 15 juillet 2026.
Belle-Isle-en-Terre
Art et nature
Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Créer avec et dans la nature. Venez découvrir comment colorier avec les plantes, fabriquer de la peinture végétale et des pinceaux, tester les empreintes végétales et réaliser vos fusains, concevoir un médaillon en argile… .
Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Art et nature Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Belle-Isle-en-Terre (Côtes-d'Armor)
- Balade patrimoine Les Mardis Bellislois Mairie de Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre 16 juin 2026
- Balade contée nocturne en forêt de Coat-an-Noz Lieu-dit La Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre 19 juin 2026
- Balade contée nocturne en forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre 20 juin 2026
- Rando contée en forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre 20 juin 2026
- Balade Contée au Crépuscule landes et forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre 21 juin 2026