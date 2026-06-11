Art et nature Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre

Belle-Isle-en-Terre

Art et nature

Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Créer avec et dans la nature. Venez découvrir comment colorier avec les plantes, fabriquer de la peinture végétale et des pinceaux, tester les empreintes végétales et réaliser vos fusains, concevoir un médaillon en argile… .

Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39

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English :

L’événement Art et nature Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol