Art et technique du papier Centre Sportif Jules Noel Paris
Art et technique du papier Centre Sportif Jules Noel Paris lundi 6 juillet 2026.
Cet atelier vous invite à découvrir l’art du papier à travers des créations originales, tout en apprenant les techniques de base dans une ambiance créative et conviviale.
Découvrez l’art et la technique du papier dans un atelier créatif et accessible à tous.
Le mardi 07 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le lundi 06 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-07T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T14:30:00+02:00_2026-07-06T16:00:00+02:00;2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T16:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr
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