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Art et technique du papier Centre Sportif Jules Noel Paris

Art et technique du papier Centre Sportif Jules Noel Paris

Art et technique du papier Centre Sportif Jules Noel Paris lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Centre Sportif Jules Noel

Adresse : 3, avenue Maurice D’Ocagne

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Cet atelier vous invite à découvrir l’art du papier à travers des créations originales, tout en apprenant les techniques de base dans une ambiance créative et conviviale.

Découvrez l’art et la technique du papier dans un atelier créatif et accessible à tous.
Le mardi 07 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le lundi 06 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-07T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T14:30:00+02:00_2026-07-06T16:00:00+02:00;2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T16:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne  75014 Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr


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