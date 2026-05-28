Art et technique du papier Centre Sportif Jules Noel Paris

Cet atelier vous invite à découvrir l’art du papier à travers des créations originales, tout en apprenant les techniques de base dans une ambiance créative et conviviale.

Découvrez l’art et la technique du papier dans un atelier créatif et accessible à tous.

Le mardi 07 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le lundi 06 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-07T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T14:30:00+02:00_2026-07-06T16:00:00+02:00;2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T16:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



Afficher la carte du lieu Centre Sportif Jules Noel et trouvez le meilleur itinéraire

