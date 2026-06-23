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« Familles En Jeux » au Parc Sportif Charles Moureu Stade Charles Moureu PARIS

« Familles En Jeux » au Parc Sportif Charles Moureu Stade Charles Moureu PARIS

« Familles En Jeux » au Parc Sportif Charles Moureu Stade Charles Moureu PARIS dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Stade Charles Moureu

Adresse : 17 Avenue Edison

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Le dimanche 28 juin, de 9h à 12h, les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, sont conviés à participer à l’événement « Familles en jeux ».

Organisé au parc sportif Charles Moureu, cet événement propose un large choix d’activités adaptées aux tout-petits : parcours de motricité, jeux d’adresse, draisienne, structure gonflable, mini-trampolines et courses relais.

Les éducateurs sportifs de la Direction des Sports et de la Jeunesse de la Ville de Paris vous attendent pour une matinée placée sous le signe du jeu de la bonne humeur !

« Familles En Jeux » :
Une matinée ludique et conviviale dédiée aux plus jeunes et à leurs familles
Le dimanche 28 juin 2026
de 09h30 à 12h00
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T12:30:00+02:00
fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T09:30:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00

Stade Charles Moureu 17 Avenue Edison  75013 PARIS
+33186212153 DJS-Circ5-13@paris.fr


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