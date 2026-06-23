Le dimanche 28 juin, de 9h à 12h, les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, sont conviés à participer à l’événement « Familles en jeux ».

Organisé au parc sportif Charles Moureu, cet événement propose un large choix d’activités adaptées aux tout-petits : parcours de motricité, jeux d’adresse, draisienne, structure gonflable, mini-trampolines et courses relais.

Les éducateurs sportifs de la Direction des Sports et de la Jeunesse de la Ville de Paris vous attendent pour une matinée placée sous le signe du jeu de la bonne humeur !

« Familles En Jeux » :

Une matinée ludique et conviviale dédiée aux plus jeunes et à leurs familles

Le dimanche 28 juin 2026

de 09h30 à 12h00

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T12:30:00+02:00

fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T09:30:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00

Stade Charles Moureu 17 Avenue Edison 75013 PARIS

+33186212153 DJS-Circ5-13@paris.fr



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