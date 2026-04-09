Salon de l’Automobile Electrique de Paris Hippodrome de Vincennes PARIS

Entièrement gratuit et ouvert à tous, le Salon offre également la possibilité de profiter des conseils avisés de nombreux experts du secteur. Les curieux ainsi que ceux qui hésitent encore à franchir le pas pourront obtenir des réponses précises sur tous les enjeux de la mobilité de demain : réseaux de recharge, aides à l’achat ou encore pneumatiques spécifiques aux véhicules électriques.

Pensé pour être un moment convivial et familial, le Salon proposera des jeux-concours, des animations pour enfants encadrées par des professionnels, ainsi que des food trucks pour se restaurer sur place.

Rendez- vous le dimanche 28 juin 2026 au mythique Hippodrome Paris-Vincennes !

Le Salon de l’Automobile Électrique de Paris fait son grand retour le 28 juin 2026 !



Dédié aux essais de véhicules, cet événement de référence permet au grand public de découvrir et de prendre le volant des modèles les plus récents.

Le dimanche 28 juin 2026

de 09h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T09:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00

Hippodrome de Vincennes 2 route de la ferme 75012 PARIS

https://automobile-electrique.com/salons/salon-paris/ contact@automobile-electrique.com



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