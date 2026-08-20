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ART-THERAPIE- ART ET PEINTURE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

mercredi 23 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe

ART-THERAPIE- ART ET PEINTURE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier du Moulin
Adresse
rue du westhoek grande-synthe
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord

ART-THERAPIE- ART ET PEINTURE Mercredi 23 septembre, 14h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Un atelier d’art-thérapie sera proposé autour de la création d’une uvre collective. Ce temps de partage permettra aux participants d’exprimer leur créativité, leurs émotions et leur imagination dans un cadre bienveillant et sans jugement.

Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
UNE OEUVRE COLLECTIVE

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