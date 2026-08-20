ART-THERAPIE- ART ET PEINTURE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe
mercredi 23 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe
Informations pratiques
ART-THERAPIE- ART ET PEINTURE Mercredi 23 septembre, 14h00 Maison de quartier du Moulin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Un atelier d’art-thérapie sera proposé autour de la création d’une uvre collective. Ce temps de partage permettra aux participants d’exprimer leur créativité, leurs émotions et leur imagination dans un cadre bienveillant et sans jugement.
Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
UNE OEUVRE COLLECTIVE
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