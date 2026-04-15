Art thérapie, Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières
Art thérapie, Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières mercredi 29 avril 2026.
Art thérapie Mercredi 29 avril, 10h00 Médiathèque Porte Neuve Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – Parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Dans un cadre bienveillant et confidentiel, chacun pourra prendre sa place de parent, prendre confiance en soi, développer son empathie envers soi-même et les autres.
Un espace d’expression de ses émotions et de ses besoins.
Venez alléger vos difficultés, valoriser vos ressources et trouver votre rythme pour mieux vivre votre grossesse et votre parentalité.
Un temps privilégié pour les parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans.
Médiathèque Porte Neuve 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]
Atelier d’art thérapie pour les parents
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