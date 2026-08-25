Arth Mael Ciné spectacle Lumières ! allée de Newmarket Mauron

Informations pratiques

Mauron

Arth Mael Ciné spectacle Lumières !

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 20:30:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Ciné spectacle fantasmagorique Approchez, approchez, Mesdames et Messieurs, approchez ! Bienvenue dans notre grand cabinet de curiosité cinématographique. Dans quelques instants, devant vos yeux émerveillés, grâce à d’ingénieux dispositifs aussi magiques que poétiques, vous allez pouvoir assister à la naissance du plus fameux de nos phénomènes le cinématographe !

De la comédie, des projections, du théâtre d’ombre, des effets de lumière, de la musique, tout sera bon pour vous embarquer dans un voyage spectaculaire et immersif au coeur du monde merveilleux de l’image animée !

Après Qu’est-ce ? et Dehors, Molière !, nous avons le plaisir d’accueillir et de soutenir la nouvelle création de la compagnie Casus Délires. L’histoire palpitante des origines du cinéma. Arth Maël, Saison culturelle

Spectacle accueilli en résidence de création lors de la Saison Arth Maël 2025/2026.

Durée 1h Tout public dès 8 ans

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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L’événement Arth Mael Ciné spectacle Lumières ! Mauron a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande