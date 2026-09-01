Arth Mael Ouverture de saison Allez les filles ! allée de Newmarket Mauron

Informations pratiques

Mauron

Arth Mael Ouverture de saison Allez les filles !

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné se lancent un défi, créer leur start up Allez les Filles ! Place à leur passion commune la chanson.

Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur concept une chanson pour chaque occasion.

Leur objectif accompagner les temps forts de votre vie pour en faire des moments inoubliables. Un répertoire de chansons tendres ou énergiques, drôles et décapées, allant de Bobby McFerrin à Nino Ferrer en passant par Richard Gotainer ou Les Beatles…

Pour cette nouvelle saison culturelle Arth Maël, venez assister à ce premier spectacle musical et humoristique (par la Compagnie Jacqueline Cambouis) qui est précédé de la présentation de la programmation 2026-2027. Un verre de l’amitié est également offert.

le spectacle est gratuit mais la soirée est sur réservation alors rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Mael Ouverture de saison Allez les filles ! Mauron a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande