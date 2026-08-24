Arth Mael Concert Mémé K7 allée de Newmarket Mauron

Informations pratiques

Mauron

Arth Mael Concert Mémé K7

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Mémé K7 KBA#10 est un orchestre hybride réunissant 10 musiciens et musiciennes sous la direction du violoniste Pierre Droual dans un projet à la fois doux et radical, entre hommage aux voix de femmes de Basse-Bretagne du XXe siècle et projections futuristes. Le collectif propose un live intense autour des tempéraments et des timbres, triturant des collectages de chants anciens pour en révéler une nouvelle énergie, saisissante et audacieuse.

Avec la Kreiz Breizh Akademi, les chants bretons se mâtinent d’accents basques ou orientaux Odile de Plas, Télérama TTT

Durée 1h15 Tout public

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Mael Concert Mémé K7 Mauron a été mis à jour le 2026-08-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande