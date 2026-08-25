Arth Mael Concert Mozart, Mayer, Brahms allée de Newmarket Mauron

Informations pratiques

Mauron

Arth Mael Concert Mozart, Mayer, Brahms

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Porté par cinq musiciennes de l’Orchestre national de Bretagne, ce concert de quintette est une invitation à parcourir un répertoire où la clarinette déploie toutes ses couleurs. Y a-t-il plus beau que le mouvement lent du Quintette avec clarinette de Mozart ? Oui, celui du Quintette de Brahms. Du reste, la question pourrait aussi bien être posée dans le sens inverse. Ces deux compositeurs qui n’ont abordé la clarinette que sur le tard, à la faveur de leurs rencontres respectives avec un virtuose, ont miraculeusement capté le caractère crépusculaire de l’instrument. Un caractère qui,

d’ailleurs, sied merveilleusement au Notturno (initialement pour violon et piano) d’Emilie Mayer, contemporaine de Schumann et Chopin, qui fut l’une de ces très rares femmes de son temps à pouvoir mener sa carrière comme elle l’entendait. Mais la clarinette fera également montre de son éclat, aussi agile et volubile qu’une diva d’opéra.

Programme

• Emilie Mayer (arr Pierre Chépélov) Notturno, op. 48, version pour clarinette et cordes

• Wolfgang Amadeus Mozart Quintette avec clarinette

• Johannes Brahms Quintette pour clarinette et cordes

Durée 1h40 avec entracte Tout public

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Arth Mael Concert Mozart, Mayer, Brahms Mauron a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande