Arth Mael jeune public Train Train Blues allée de Newmarket Mauron

Informations pratiques

Mauron

Arth Mael jeune public Train Train Blues

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 10:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

À bord d’un train bleu vous découvrirez l’histoire d’un voyage et de la femme qui l’accomplit. Dans les fenêtres, les paysages défilent comme des tableaux mouvants et révèlent des souvenirs d’enfance, des anecdotes liées à la famille. Dans un retour aux sources, elle ouvre ses bagages, pour redécouvrir la voix de son père, la peau de sa mère… et tout ce qui l’a construite. Un spectacle immersif qui invite le spectateur à partir avec les artistes à bord d’un train magique.

Théâtre, musique et art graphique par la Compagnie Les 3 valoches.

Durée 40mn Dès 3 ans

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Mael jeune public Train Train Blues Mauron a été mis à jour le 2026-08-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande