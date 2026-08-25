Arth Mael décalé le Petit détournement allée de Newmarket Mauron

Informations pratiques

Mauron

Arth Mael décalé le Petit détournement

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 20:30:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Le Petit Détournement est un spectacle de doublage d’extraits de films en direct et en impro. Sur scène, des comédiens doubleurs prêtent leur voix à des extraits de films emblématiques, les réinterprétant en direct. Le tout accompagné par une musicienne talentueuse qui réinvente en direct la bande originale du film projeté.

L’ensemble est orchestré par un maître de cérémonie, véritable passeur de culture, qui distille anecdotes savoureuses et clins d’oeil cinéphiles. Le Petit Détournement invite à une expérience théâtrale et cinématographique, où humour et créativité s’entremêlent.

Une expérience décalée où les dialogues des extraits de films sont totalement improvisés. Arth Maël, Saison culturelle

Durée 1h30 à partir de 15 ans.

Par la Compagnie La Poule

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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L’événement Arth Mael décalé le Petit détournement Mauron a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande