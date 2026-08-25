Arth Mael Danse Ni plus, ni moins , Quelle est ma place ? allée de Newmarket Mauron

Informations pratiques

Mauron

Arth Mael Danse Ni plus, ni moins , Quelle est ma place ?

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:00:00

fin : 2027-02-18

Date(s) :

2027-02-18

Avec Ni plus, Ni moins, la compagnie NGC 25 invite le public, et notamment les adolescent.es, à s’interroger sur la question universelle de la place de chacun dans le monde. Sur scène, une danseuse-philosophe et un artiste numérique nous plongent dans un monde chorégraphique, visuel et sonore et nous embarquent dans ce questionnement philosophique. Chaque représentation inclut un groupe d’adolescent.es qui prend part à l’oeuvre à la fois comme danseurs et penseurs. Ici, des élèves du lycée La Touche de Ploërmel.

En préambule à la 6e édition des Journées Familliales du Numérique Bonjour Le Monde organisées par les Espaces

Publics Numériques.

Durée 45mn à partir de 12 ans.

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Mael Danse Ni plus, ni moins , Quelle est ma place ? Mauron a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande