Arth Mael jeune public Sous la neige allée de Newmarket Mauron

Informations pratiques

Mauron

Arth Mael jeune public Sous la neige

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Les premiers émerveillements. Les premières émotions. Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde qui

l’entoure. Quand la main effleure. Quand tant de sons nous émeuvent. A chaque fois, comme une nouvelle naissance. Un temps suspendu ouvert à la poésie. Un paysage de papiers de soie. Blancs. Froissés. Enchevêtrés. Qui semblent respirer au son du vent. Un paysage avec ses creux, ses sons, et ses bosses. C’est un monde entier qui s’anime. Un chemin vers le rêve et les imaginaires qui se dessine. Le sol s’éclaire et ondule. Et le papier, telle une tige, se déploie, se déroule. Et c’est comme un serpent poisson qui s’envole, ou une voile malmenée par les vents. Un monde qui se crée, et se métamorphose.

Un spectacle à la poésie visuelle et sonore à la limite de la danse. Par la Compagnie des Bestioles.

Durée 35mn Dès 6 mois

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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L’événement Arth Mael jeune public Sous la neige Mauron a été mis à jour le 2026-08-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande