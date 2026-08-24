Arth Mael Nuit de la Samain allée de Newmarket Mauron
samedi 31 octobre 2026 · allée de Newmarket · Mauron
Informations pratiques
Mauron
Arth Mael Nuit de la Samain
allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Bal folk avec Le Mange Bal
Plongez dans l’univers enivrant du Mange Bal, où les traditions musicales les plus vibrantes de Bretagne, d’Occitanie et
d’Auvergne prennent vie dans une fusion sonore époustouflante. Imaginez une scène électrique où les danses folkloriques se mêlent à l’électro créant ainsi une expérience sensorielle à couper le souffle.
Par Zamora Productions & LMD Productions
Fest Noz avec Planchée
Ici, le répertoire de Haute-Bretagne est un terrain fertile de dialogues et de matières en mouvement. Le trio module entre énergie transe et swing pour ancrer la ronde ou s’emporter, léger, dans les contredanses et danses en couple.
Par La compagnie des Possibles
Soirée sans réservation. La nuit de la Samain est l’occasion de célébrer le passage de la saison claire à la saison obscure. Parfois appelé nouvel an celtique, la fête de Samain est l’ancêtre de la Toussaint / Halloween. Alors venez faire la fête ! .
allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Mael Nuit de la Samain Mauron a été mis à jour le 2026-08-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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