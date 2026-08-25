Arth Mael spectacle L’Assemblée des Bourdons allée de Newmarket Mauron

Informations pratiques

Mauron

Arth Mael spectacle L’Assemblée des Bourdons

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 20:30:00

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

Spectacle de danse, chant et musique, conçue comme un bal du monde, portée par le son profond de la viole de gambe, la poésie et les résonances des chants traditionnels, L’Assemblée des Bourdons affirme une écriture singulière où danse contemporaine, danse traditionnelle, rythmes, mots, voix et musique sont intimement mêlés. Cette Assemblée célèbre le rythme, déployé sous toutes ses formes, traverse les corps et parle à chacun.e, quelles que soient ses croyances ou son histoire. Elle convoque les cultures à chaque moment de la vie — dans l’intime comme dans la fête — avec le désir immense de se retrouver, ensemble, dans la richesse de nos différences.

L’Assemblée des Bourdons invite sur son espace six danseurs et danseuses, un chanteur et un musicien de deux générations différentes.

Spectacle accueilli en résidence de création lors de la Saison Arth Maël 2025/2026.

Durée 50mn tout public

Par la Compagnie Pied en Sol

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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L’événement Arth Mael spectacle L’Assemblée des Bourdons Mauron a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande