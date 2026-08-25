Arth Mael Théâtre Trajectoire(s) méoires d’enfance exilée allée de Newmarket Mauron

Informations pratiques

Mauron

Arth Mael Théâtre Trajectoire(s) méoires d’enfance exilée

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 18:00:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Une histoire d’amitié à distance entre deux passionnés de foot, Érion et Sarah. Ils sont meilleur.es ami.es et vivent au Kosovo. Erion doit quitter le Kosovo pour la France Parce que c’est mes parents qui ont choisi . Sarah lui donne son numéro de téléphone, sur le quai de la gare routière, sur un petit papier Dis, Erion, tu vas pas m’oublier hein ?

L’amitié dépasse les frontières. Mais la bouteille d’eau fuit dans le sac à dos et les derniers chiffres du numéro de Sarah sont effacés… Arrivée à Perrache, à Lyon, la cacophonie des langues, se sentir loin de tout. Au milieu de tout ça, un langage universel auquel se raccrocher pour créer de nouvelles amitiés celui du foot. Mais surtout, retrouver le numéro de Sarah !

Durée 45mn tout public dès 8 ans

Par la Compagnie En Acte(s)

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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L’événement Arth Mael Théâtre Trajectoire(s) méoires d’enfance exilée Mauron a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande