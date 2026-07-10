Arthur Ely Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-10 20:30 – 22:00

Gratuit : non de 13€ à 18€ Tout public

Le jeune auteur-compositeur-interprète chante successivement le deuil, l’amour et la résilience au quotidien, mais appelle aussi à un nouveau rapport au monde, plus instinctif, dans lequel la douceur fait figure d’attitude punk. Arthur Ely nous parle frontalement, et cela fait du bien. Tantôt insolent, tantôt pudique, Arthur Ely assène des punchlines déroutantes, des images sensibles et des réflexions ironiques. Les arrangements de guitares acoustiques puisent dans la bossa, la folk et la nouvelle scène rap. Sa fraîcheur, sa rêverie et son impertinence prennent vie dans ses recueils et ses chansons, mais surtout dans ses sessions live sur scène.

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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