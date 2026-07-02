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AGENDA · Nantes

Arthur Ely, Salle Paul-Fort, Nantes

mardi 10 novembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Arthur Ely, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 13€ à 18€

Arthur Ely Mardi 10 novembre, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 13€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T22:00:00+01:00

Le jeune auteur-compositeur-interprète chante successivement le deuil, l’amour et la résilience au quotidien, mais appelle aussi à un nouveau rapport au monde, plus instinctif, dans lequel la douceur fait figure d’attitude punk. Arthur Ely nous parle frontalement, et cela fait du bien. Tantôt insolent, tantôt pudique, Arthur Ely assène des punchlines déroutantes, des images sensibles et des réflexions ironiques. Les arrangements de guitares acoustiques puisent dans la bossa, la folk et la nouvelle scène rap. Sa fraîcheur, sa rêverie et son impertinence prennent vie dans ses recueils et ses chansons, mais surtout dans ses sessions live sur scène.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]
La relève de la chanson poétique est assurée ! Arthur Ely jongle entre chanson, poésie, rap et s’ancre dans la nouvelle génération de la chanson française avec son premier album SAIGNANT.

Jonathan Steuer

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