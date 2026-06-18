Article 353 du Code pénal Tanguy Viel Emmanuel Noblet Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
Article 353 du Code pénal Tanguy Viel Emmanuel Noblet Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon samedi 16 janvier 2027.
Ancenis-Saint-Géréon
Article 353 du Code pénal Tanguy Viel Emmanuel Noblet
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:30:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
Venez vivre un instant chargé en émotions devant la condamnation d’un homme.
Adaptée du roman de Tanguy Viel, la pièce du metteur en scène Emmanuel Noblet met en lumière la justice et la vengeance à travers le récit d’un homme accusé de meurtre.
Un huit clos intense qui nous fait passer de témoin à juré, en suivant un être trahi qui se livre à coeur ouvert.
Durée 1h40
+ de 15 ans.
Réservez sur la billetterie en ligne. .
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17
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English :
Come experience a moment filled with emotion as a man is sentenced.
L’événement Article 353 du Code pénal Tanguy Viel Emmanuel Noblet Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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