Article 353 du Code pénal Tanguy Viel Emmanuel Noblet Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Article 353 du Code pénal Tanguy Viel Emmanuel Noblet

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Venez vivre un instant chargé en émotions devant la condamnation d’un homme.

Adaptée du roman de Tanguy Viel, la pièce du metteur en scène Emmanuel Noblet met en lumière la justice et la vengeance à travers le récit d’un homme accusé de meurtre.

Un huit clos intense qui nous fait passer de témoin à juré, en suivant un être trahi qui se livre à coeur ouvert.

Durée 1h40

+ de 15 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

Come experience a moment filled with emotion as a man is sentenced.

L’événement Article 353 du Code pénal Tanguy Viel Emmanuel Noblet Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis