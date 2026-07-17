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Artisane d’Art Domi Marqueterie de Paille, Atelier Domi, Roanne

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Domi · Roanne

Artisane d’Art Domi Marqueterie de Paille, Atelier Domi, Roanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Domi
Adresse
106 rue Mulsant 42300 Roanne
Ville
42300 Roanne
Département
Loire
Tarif
8 personnes max 120 euros par personne

Artisane d’Art Domi Marqueterie de Paille 19 et 20 septembre Atelier Domi Loire

8 personnes max 120 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Lors de ce week-end, l’atelier est ouvert exceptionnellement pour vous proposer la visite de l’atelier et la découverte du métier de marqueteur de paille.
Démonstration du savoir-faire / préparation et pose de la paille.
Echanges autour de l’histoire et de l’évolution de cette technique.
Sensibilisation à l’importance de préserver les métiers d’art et les gestes artisanaux.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent, tout le materiel est fourni vous repartez avec votre création. Le tarif est de 120 euros .
Hâte de vous faire découvrir la marqueterie de paille

Atelier Domi 106 rue Mulsant 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0786375705 https://domimarqueteriedepaille.com [{« type »: « phone », « value »: « 0786375705 »}, {« type »: « email », « value »: « marqueteriedomi@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://domimarqueteriedepaille.com »}] Cet atelier est né d’une passion pour la création et la transmission d’un savoir-faire ancestral à partir d’une matière naturelle « la paille de seigle ». Reconnue artisane d’art, l’atelier Domi s’inscrit dans la préservation et la valorisation des métiers d’excellence française. Gare à 7 minutes à pied, parking gratuit à proximité (place Victor Hugo)
Journées européennes du patrimoine

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