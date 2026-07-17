Artisane d’Art Domi Marqueterie de Paille, Atelier Domi, Roanne

Informations pratiques

Artisane d’Art Domi Marqueterie de Paille 19 et 20 septembre Atelier Domi Loire

8 personnes max 120 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Lors de ce week-end, l’atelier est ouvert exceptionnellement pour vous proposer la visite de l’atelier et la découverte du métier de marqueteur de paille.

Démonstration du savoir-faire / préparation et pose de la paille.

Echanges autour de l’histoire et de l’évolution de cette technique.

Sensibilisation à l’importance de préserver les métiers d’art et les gestes artisanaux.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent, tout le materiel est fourni vous repartez avec votre création. Le tarif est de 120 euros .

Hâte de vous faire découvrir la marqueterie de paille

Atelier Domi 106 rue Mulsant 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0786375705 https://domimarqueteriedepaille.com [{« type »: « phone », « value »: « 0786375705 »}, {« type »: « email », « value »: « marqueteriedomi@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://domimarqueteriedepaille.com »}] Cet atelier est né d’une passion pour la création et la transmission d’un savoir-faire ancestral à partir d’une matière naturelle « la paille de seigle ». Reconnue artisane d’art, l’atelier Domi s’inscrit dans la préservation et la valorisation des métiers d’excellence française. Gare à 7 minutes à pied, parking gratuit à proximité (place Victor Hugo)

Journées européennes du patrimoine

©