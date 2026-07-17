Artisane d’Art Domi Marqueterie de Paille, Atelier Domi, Roanne
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Domi · Roanne
Informations pratiques
Artisane d’Art Domi Marqueterie de Paille 19 et 20 septembre Atelier Domi Loire
8 personnes max 120 euros par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Lors de ce week-end, l’atelier est ouvert exceptionnellement pour vous proposer la visite de l’atelier et la découverte du métier de marqueteur de paille.
Démonstration du savoir-faire / préparation et pose de la paille.
Echanges autour de l’histoire et de l’évolution de cette technique.
Sensibilisation à l’importance de préserver les métiers d’art et les gestes artisanaux.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent, tout le materiel est fourni vous repartez avec votre création. Le tarif est de 120 euros .
Hâte de vous faire découvrir la marqueterie de paille
Atelier Domi 106 rue Mulsant 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0786375705 https://domimarqueteriedepaille.com [{« type »: « phone », « value »: « 0786375705 »}, {« type »: « email », « value »: « marqueteriedomi@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://domimarqueteriedepaille.com »}] Cet atelier est né d’une passion pour la création et la transmission d’un savoir-faire ancestral à partir d’une matière naturelle « la paille de seigle ». Reconnue artisane d’art, l’atelier Domi s’inscrit dans la préservation et la valorisation des métiers d’excellence française. Gare à 7 minutes à pied, parking gratuit à proximité (place Victor Hugo)
Journées européennes du patrimoine
©
À voir aussi à Roanne (Loire)
- Visites commentées du Théâtre de Roanne, Théâtre de Roanne, Roanne 19 septembre 2026
- Portes ouvertes de l’atelier de reliure d’art, Manufacture Graphein Pallas, Roanne 19 septembre 2026
- Atelier Métiers d’Art Marqueterie de Paille, Atelier Domi, Roanne 19 septembre 2026
- Visite libre du théâtre de Roanne, Théâtre de Roanne, Roanne 19 septembre 2026
- S’habiller pour l’éternité, 30 avenue de paris, Roanne 16 octobre 2026