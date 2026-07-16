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Atelier Métiers d’Art Marqueterie de Paille, Atelier Domi, Roanne

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Domi · Roanne

Atelier Métiers d’Art Marqueterie de Paille, Atelier Domi, Roanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Domi
Adresse
106 rue Mulsant 42300 Roanne
Ville
42300 Roanne
Département
Loire

Atelier Métiers d’Art Marqueterie de Paille 19 et 20 septembre Atelier Domi Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des journées europèennes du patrimoine, venez découvrir un patrimoine riche en histoire à travers l’univers de la paille de seigle . cette journée sera l’occasion de partager nos connaissances , de valoriser l’histoire et les particularitées de cette technique ancestrale . vous pouvez retenir dés à prèsent un stage de marqueterie de paille . N’hésitez pas à être curieux cette fibre végètale vous etonnera surement.

Atelier Domi 106 rue Mulsant 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0786375705 https://domimarqueteriedepaille.com Cet atelier est né d’une passion pour la création et la transmission d’un savoir-faire ancestral à partir d’une matière naturelle « la paille de seigle ». Reconnue artisane d’art, l’atelier Domi s’inscrit dans la préservation et la valorisation des métiers d’excellence française. Gare à 7 minutes à pied, parking gratuit à proximité (place Victor Hugo)
A l’occasion des journées europèennes du patrimoine, venez découvrir un patrimoine riche en histoire à travers l’univers de la paille de seigle . cette journée sera l’occasion de partager nos , de et…

©Dominique Beniza

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