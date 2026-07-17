S’habiller pour l’éternité, 30 avenue de paris, Roanne

Informations pratiques

S’habiller pour l’éternité Vendredi 16 octobre, 16h30 30 avenue de paris Loire

Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T16:30:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T16:30:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00

Du baptême aux rituels familiaux, en passant par la fierté de l’uniforme militaire et les fastes des costumes de mariage, venez traverser les grands moments de l’existence vestimentaire des roannais au cours du XIXème et XXème siècle. De nombreux pionniers locaux de la photographie ont capturé les visages, les tendances et les émotions de générations entières. Découvrez comment ces professionnels ont mis la magie de la technique au service des rituels familiaux pour figer les instants cruciaux de la vie. Une médiation nostalgique, humaine et émouvante au cœur de la mode vécue, pour comprendre comment les Roannais s’habillaient pour l’éternité face à l’objectif.

30 avenue de paris 30 Avenue de Paris, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 23 71 61 https://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 23 71 50 »}] Ouvertes à tous, il n’est pas besoin d’être inscrit pour profiter des Médiathèques de Roannais Agglomération. Quelle que soit votre envie – lire sur place, étudier, surfer sur Internet ou converser avec une connaissance – vous y trouverez de quoi passer un moment agréable. Expositions, rencontres d’auteurs, spectacles,… stimulent votre curiosité. Parce que vos Médiathèques sont des lieux privilégiés de découverte et d’ouverture sur le monde. Présence de parkings

Qui n’a pas eu à Roanne au début du XXe siècle un portrait signé Dessendier caché dans ses albums de famille ? Du baptême aux rituels du deuil, en passant par les fastes des costumes de mariage, les…

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