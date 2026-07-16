Portes ouvertes de l’atelier de reliure d’art, Manufacture Graphein Pallas, Roanne

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’atelier de reliure d’art 19 et 20 septembre Manufacture Graphein Pallas Loire

Nombre de places limité, réservation conseillée : 06.33.00.13.33 / asso.mgpallas@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Entre considérations historiques, explications techniques et présentation d’ouvrages, cette visite vous dévoilera les secrets de fabrication des reliures traditionnelles et contemporaines ainsi que l’évolution de leurs décors.

Un savoir-faire confidentiel mais dynamique depuis des siècles.

Manufacture Graphein Pallas 14 rue Jean Macé, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0633001333 https://www.mgp-reliure.fr/ Manufacture Graphein Pallas est une association roannaise ayant pour but la promotion et la transmission des techniques et histoires de la reliure d’art grâce à des cours, des stages, des expositions et des animations.

Entre considérations historiques, explications techniques et présentation d’ouvrages, cette visite vous dévoilera les secrets de fabrication des reliures traditionnelles et contemporaines ainsi que …

©Manufacture Graphein Pallas