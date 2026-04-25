Artisania : le salon des artisans d’art chateau de saint jean de beauregard Saint-Jean-de-Beauregard 12 – 14 juin

Artisania : le grand rendez-vous de l’artisanat d’art à Saint-Jean de Beauregard

Les 12, 13 et 14 juin 2026, le Château de Saint-Jean de Beauregard donne rendez-vous aux amoureux du beau, de l’authentique et du fait main à l’occasion d’Artisania, le nouveau nom de sa grande manifestation dédiée à la création et aux métiers d’art.

Après plus de quinze ans d’existence, la Fête de la Création et des Métiers d’Art change de nom et d’identité pour mieux affirmer ce qui fait son essence depuis toujours : la mise à l’honneur de l’artisanat d’art français dans toute sa richesse, sa diversité et sa créativité. Plus lisible, plus engagé, Artisania incarne pleinement cet événement devenu incontournable pour le public comme pour les artisans.

Durant tout un week-end, plus de 80 exposants soigneusement sélectionnés investiront le domaine pour présenter des pièces uniques et originales, façonnées avec passion et exigence. Céramique, verrerie, bijoux, maroquinerie, textile, mobilier, décoration, jeux pour enfants… toutes les disciplines de l’artisanat d’art seront représentées, offrant aux visiteurs une véritable boutique éphémère nichée dans les bâtiments classés, accessible à tous les budgets.

Au-delà de l’exposition-vente, Artisania est avant tout un lieu de rencontre et de transmission. Démonstrations de savoir-faire, ateliers pour petits et grands et échanges privilégiés avec les artisans rythment ces trois journées. Découvrez ces métiers d’exception, leurs gestes précis et leurs techniques parfois rares, héritées de la tradition mais résolument ancrées dans la modernité.

Point d’orgue de la manifestation, la remise des Prix viendra distinguera la beauté, la technicité et

la créativité des œuvres présentées. Décernés par deux jurys de spécialistes du monde de l’art et des

métiers d’art, ainsi que par le public, ces prix saluent l’excellence et l’innovation des artisans exposants.

Avec Artisania, le Château de Saint-Jean de Beauregard renforce plus que jamais son engagement en faveur de la création artisanale et des savoir-faire français, dans un cadre patrimonial d’exception, à seulement 30 km au sud de Paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T19:00:00.000+02:00

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chateau de saint jean de beauregard 91940 Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne



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